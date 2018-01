Conerobus, tempo di assunzioni: in arrivo 32 nuovi autisti

Conerobus dà il benvenuto a bordo a 32 nuovi autisti assunti a tempo indeterminato. Di questi, 24, tutti conducenti con esperienza, sono entrati a far parte dell’organico questa mattina con la firma del contratto e prenderanno servizio lunedì prossimo. Gli altri 8, giovani under 30, verranno inseriti in azienda lunedì 22 gennaio con contratto di apprendistato.

«Con queste assunzioni – afferma il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – l’azienda conferma la sua volontà di continuare a investire, prestando grande attenzione non solo al parco mezzi e all’aggiornamento dell’offerta, ma anche al personale e alla sua valorizzazione. Siamo particolarmente orgogliosi dell’ingresso in squadra degli 8 giovani, che verranno seguiti con intensi programmi individuali di training. La formazione del personale riveste un ruolo fondamentale per l’azienda: da tempo organizziamo corsi di guida sicura e comportamentale per i nostri autisti e nuovi percorsi formativi coinvolgeranno i conducenti anche nel 2018. Nel definire tale progetto abbiamo ricevuto anche la collaborazione delle organizzazioni sindacali con cui abbiamo firmato un apposito accordo».

I 32 neoassunti si sono piazzati nei primi posti della graduatoria formatasi in seguito ai due bandi, uno rivolto a personale esperto e l’altro finalizzato ad attivare contratti di apprendistato, pubblicati ad aprile 2017. I nuovi conducenti serviranno anche a garantire il turn over del personale e dunque la sostituzione dei colleghi andati in pensione.