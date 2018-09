Foto ricordo, selfie e nuovi abbonamenti: tutti a bordo dell'autobus d'epoca

Tutti pazzi per l’autobus d’epoca tornato in strada in occasione della campagna abbonamenti di Conerobus. Nei primi due giorni di tour nelle principali piazze cittadine, il mezzo, 44 anni di età, restaurato dall’azienda per l’occasione, ha riscosso grande successo. Tra selfie e foto ricordo, sono stati tantissimi i cittadini che, venerdì e sabato scorsi, in piazza Ugo Bassi e piazza Roma, si sono fermati ad ammirare il mezzo che ha fatto un pezzo di storia del trasporto locale. Numerosi gli utenti, che sono saliti a bordo del vecchio bus per informarsi sull’ampio pacchetto di tessere a tariffe agevolate proposte da Conerobus o per sottoscrivere il proprio abbonamento.

Il tour riprenderà giovedì 13 settembre, quando, dalle 17 alle 19, il mezzo farà sosta in piazza Salvo d’Acquisto. Venerdì 14, nello stesso orario, l’autobus stazionerà in Piazza Roma, mentre sabato, dalle 10.30 alle 12.30, sarà in piazza Ugo Bassi.