Due giorni di golf al Conero Club, raccolti fondi per i progetti del Rotary

Sport e solidarietà, un binomio vincente declinato anche quest'anno dal Rotary nella due giorni di golf giocata al Conero Golf Club di Sirolo. Scopo delle gare - una individuale ed una a squadre -, che hanno visto coinvolti 240 golfisti da tutta Italia, è stato ancora una volta la raccolta di fondi da devolvere ai programmi filantropici, sociali ed educativi del Rotary International e della Rotary Foundation. Tra questi, la collaborazione con la onlus Banco Alimentare, giunta al terzo anno, per il recupero delle eccedenze di produzione della filiera agro-alimentare e la loro ridistribuzione tra i più bisognosi.

È stato il Rotary Club Ancona Conero ad organizzare le prima delle due gare, ovvero la Coppa del Governatore del Distretto 2090 del Rotary International, una competizione golfistica individuale arrivata alla diciassettesima edizione, che ha permesso negli annidi raccogliere oltre 60 mila euro a destinare a vari progetti. «Occasioni come questa – ha commentato il presidente del Club, Giancarlo Moroni, - permettono di acquisire sponsor e fondi da destinare agli scopi statutari del Rotary». La gara ha visto come vincitori, in prima categoria, Lorenzo Lucesoli nel 1° lordo per il Rotary Club Ancona Conero e Mirko Patrizietti del Rotary Club Recanati (1° netto). La due giorni si è poi conclusa con la 10° edizione del Challenge Interdistrettuale dell'Associazione Italiana Rotariana Golfisti, un campionato a squadre giocato tra 128 golfisti appartenenti ai vari Distratti del Belpaese. Per il terzo anno consecutivo, il Distretto 2090, che comprende Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, si è laureato campione d'Italia.