Si rompe una condotta idrica, tecnici al lavoro: gli aggiornamenti

ANCONA - A seguito delle operazioni di urgenza eseguite questa mattina da Vivaservizi l'azienda è riuscita a rialimentare le condotte delle seguenti vie per i piani bassi in Viale della Vittoria, via Trieste, via Piave, corso Amendola, via Fazioli, via Frediani e vie limitrofe.

La rottura ha interessato una condotta in ghisa che collega la città al serbatoio di Borgo Rodi della portata di 50 litri al secondo; la conduttura ha presentato una rottura del tutto eccezionale. I tecnici di Viva servizi stanno verificando le cause e stanno lavorando alacremente per ripristinare il servizio. L'intervento consiste nella sostituzione della tubazione danneggiata e il successivo ripristino della sede stradale quando saranno garantite tutte le condizioni di carrabilità della strada.