Condannato per spaccio e rapina: arrestato un ventisettenne

Un giovane di 27 anni è stato arrestato per rapina e spaccio lunedì 16 marzo dai Carabinieri di Senigallia. Il giovane classe '93, è stato condannato per tre reati commessi a Senigallia tra il 2012 e il 2014 e ora si trova al carcere di Montacuto.

I fatti risalgono al 2012: il ragazzo, insieme ad un suo amico, ha tentato di rapinare invano una prima donna, per poi portare a termine il piano derubando un'altra signora. Non contento, è stato beccato una terza volta per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nell’estate del 2014. Il ragazzo era stato trovato in possesso di diversi tipi di droghe e del materiale per il confezionamento. A seguito delle condanne inflitte a suo carico per i tre reati, tutte divenute definitive, la Procura della Repubblica di Ancona ha emesso un ordine di carcerazione, che lo sottopone alla pena complessiva della detenzione di 2 anni e 2 mesi, oltre al pagamento di 3.000 euro di multa.