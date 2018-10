Clandestino e condannato torna in Italia ma al suo arrivo trova la polizia

Qui in Italia c'era stato da clandestino ed era stato condannato a 9 mesi di reclusione perché trovato in possesso di merce contraffatta. Si tratta di un senegalese di 50 anni con svariati alias e che era stato in passato preso, denunciato dalla polizia di Senigallia e condannato successivamente dal Tribunale di Ancona. Al momento di eseguire la pena, però, si era reso irreperibile. Gli agenti del Commissariato senigalliese non hanno mai smesso di cercarlo e quando hanno avuto la contezza che sarebbe tornato in Italia hanno fatto scattare la trappola.

Nonostante l'uomo avesse usato per il viaggio aereo fino a Bologna un altro nome rispetto a quello con il quale era stato condannato, i poliziotti della Spiaggia di Velluto hanno allertato i colleghi della Polizia di frontiera dell'aeroporto Marconi. Appena il 50enne è sceso è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, portato in carcere nel capoluogo emiliano dove sconterà la pena.