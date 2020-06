Minacce e pretese di soldi per la droga, i genitori lo denunciano: condannato a 2 anni

AGUGLIANO - Per settimane ha insistentemente chiesto soldi per la droga ai genitori, con minacce e intimidazioni. Alla fine i due anziani coniugi, stremati e terrorizzati dal comportamento del figlio, hanno deciso di denunciarlo ai carabinieri. Questa mattina sono scattate le manette per il 47enne di Agugliano che si trovava già ai domiciliari, a seguito di un provvedimento emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Ancona. L’arresto è seguito alla condanna del 47enne da parte del Gip per estorsione continuata nei confronti dei genitori, tra il giugno e il luglio 2018. L’uomo, con problemi di droga e di alcol, è stato rintracciato dai carabinieri di Agugliano nella propria abitazione, dove dovrà scontare la pena di 2 anni ai domiciliari.