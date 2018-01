Ubriaco e sotto effetto di droga, investì e uccise un 15enne: finisce in carcere

Era sotto effetto di stupefacenti e di alcool quando il suo furgone invase l’altra corsia lungo una strada di Corinaldo, quella da cui proveniva Francesco Saccinto, morto sul colpo all’età di 15 anni. Era già stato condannato e oggi la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza per Omar Turchi, il muratore di 40 anni accusato di omicidio colposo, oggi è stato prelevato a casa dai Carabinieri di Corinaldo ed è stato portato nel carcere di Montacuto dove sconterà i restanti 6 anni, 5 mesi e 27 giorni.

In sede di Cassazione il legale si era opposto alle attenuanti generiche richieste dall’imputato, tra cui quella di aver compiuto il reato in uno stato di dipendenza da alcol e droghe: tesi respinte dall’avvocato Canafoglia che ha ribadito che Turchi non potesse avere attenuanti, “avendo mostrato disprezzo della vita, omettendo il soccorso e non evidenziando pentimento nemmeno in seguito”.