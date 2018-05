"Il mare mi fa pensare", la poesia degli alunni delle Pie Venerini vince ed emoziona la Mole

Prestigiosa affermazione dei bambini della scuola paritaria scuola “Maestre Pie Venerini di Ancona”, che si sono imposti nel prestigioso concorso Regionale “Una fiaba per il mare”, giunto quest’anno alla sua 15° edizione e rivolto a tutte le scuole primarie delle Marche. Nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana, dove sono confluite le scolaresche finaliste, i ragazzi delle seconde elementari hanno ricevuto l’ambito riconoscimento per la loro poesia, risultata vincitrice fra una pioggia di compimenti. Emozionatissime la dirigente scolastica, la direttrice Suor Felicia, la maestra Federica ma soprattutto loro, i bambini che hanno conquistato i giudici con versi limpidi, musicali ed ermetici, per quanto possano essere ermetici bambini di 7 anni. I loro versi sono un inno al mare, fonte di divertimento ma soprattutto di amicizia.

La poesia premiata: “Il mare mi fa pensare”

"Il mare mi fa pensare

a quanti tuffi posso fare,

ai castelli di sabbia da realizzare

e ai vetri marini e conchiglie da cercare.

Il mare mi fa pensare

al granchietto che a nascondino vuole giocare,

ai pesci che mi vogliono salutare

e alle corse in pedalò che a largo mi fanno arrivare.

Il mare mi fa pensare

a tutti gli amici

che ogni estate posso ritrovare."