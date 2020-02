Concorso per Oss, ex Murri blindato: le istruzioni alla luce dell'allarme Coronavirus

Si avvicina il concorso per la selezione di Operatori socio-sanitari che si svolgerà all’ex ospedale Murri di Jesi, martedì 3 marzo. Ecco tutte le istruzioni fornite dagli organizzatori, allaluce dell'allarme Coronavirus.

Il parcheggio e la fermata dell’autobus saranno antistanti la sede del concorso. L’ingresso dei candidati avverrà esclusivamente nello stabile del Murri. Vi sarà un tutor all’ingresso che controllerà e regolerà gli inviti giornalieri delle ore 9-11 e 15-17. Ogni gruppo invitato in questi orari è costituito da 35 concorrenti. Il tutor farà accedere scaglionati 17 concorrenti all’ora per l’identificazione del candidato e successivo colloquio. In caso di bel tempo, i partecipanti attenderanno nel giardino. In caso di maltempo, potranno accedere alla sala di attesa adeguatamente predisposta a destra rispetto all’ingresso. La sala d’attesa sarà al pianoterra e verrà utilizzata un’aula capiente, dotata di finestre per continui ricambi aria: conterrà 17 sedie distanziate due metri l’una dall’altra. I cappotti dovranno essere indossati e non vi saranno attaccapanni. La sala colloquio, sempre al pianoterra, sarà un locale ampio, dotato di finestre con continui ricambi d’aria. La scrivania della commissione sarà posta a distanza di due metri dal candidato e verrà pulita dopo ogni colloquio con soluzione disinfettante dal personale della ditta di pulizie. L’uscita dei candidati dalla sala colloquio avverrà attraverso il corridoio e le scale direttamente all’esterno dello stabile.

Il passaggio nella sede principale dell’ospedale “Carlo Urbani” sarà vietato. Due tutor assicureranno il rispetto del divieto sia nell’ingresso della struttura ospedaliera che nell’uscita retrostante. Il percorso e gli spazi utilizzati saranno delimitati da apposito nastro rispetto agli uffici aziendali. Nella sala d’attesa sarà posizionato distributore automatico di bevande. Dispensatori di disinfettante per le mani e dispenser di mascherine chirurgiche saranno disponibili all’ingresso, nella sala d’attesa. La mascherina chirurgica di cortesia verrà indossata da concorrenti ed esaminatori con sindrome da raffreddamento. I bagni ad uso esclusivo dei partecipanti saranno disinfettati ogni ora come raccomandato con acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante. Nel bagno vi saranno dispenser di sapone e salviette asciugamano monouso. I bagni saranno puliti ogni ora dalle ditte incaricate. I concorrenti provenienti dalle aree e dai Comuni di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 6 del 2020 potranno richiedere il posticipo della data del colloquio inviando comunicazione tramite pec all’indirizzo: areavasta2.asur@emarche.it.