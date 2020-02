Alla pasticceria serve un nuovo logo, via al bando social: 100 euro di cornetti al vincitore

Serve un nuovo logo per il laboratorio di pasticceria e, allora, via al bando social: il fortunato prescelto vincerà un buono da 100 euro da spendere in cornetti e cappuccini.

A lanciare la simpatica iniziativa sono i titolari de La Pastarella, celebre punto di riferimento per la movida (e non solo) a Torrette. «Stiamo studiando un nuovo look e vorremmo rendervi partecipi - hanno scritto i titolari sulla pagina Facebook del negozio -. Abbiamo bisogno di un logo nuovo, moderno e soprattutto minimal che ci rappresenti: una figura stilizzata, semplice, con accanto il nostro nome». Ed ecco la golosa proposta: «Regaliamo un buono da 100 euro da spendere presso il nostro esercizio a chi saprà stupirci così tanto da essere scelto».

La selezione è cominciata venerdì scorso: grafici, artisti e appassionati di disegno hanno 10 giorni di tempo per inviare i loro schizzi privatamente via Messenger. «Forza ragazzi, la vostra idea sarà stampata ovunque!».