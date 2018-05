Ancona Foto Film Festival 2018, Go World lancia il concorso fotografico "Genti del Mondo"

Go World, gruppo di tour operator specializzato in viaggi su misura in tutto il mondo, è lieto di annunciare la sua collaborazione con l’Associazione Fotografica “Il Mascherone” per la creazione di un concorso fotografico in occasione di Ancona Foto Film Festival che si terrà dal 19 maggio al 17 giugno 2018 presso la Polveriera Castelfidardo al Parco del Cardeto ad Ancona.

L’iniziativa invita a raccontare le “Genti del mondo” attraverso le immagini scattate da fotografi non professionisti che potranno inviare un minimo di 5 e un massimo di 10 fotografie. Dal sorriso di un bambino in Vietman alle facce frenetiche dei newyorkesi, i partecipanti potranno partecipare inviando un piccolo angolo di mondo vissuto e immortalato con uno scatto, un’emozione vissuta in un viaggio e racchiusa ancora oggi dentro una fotografia. La partecipazione è gratuita e una giuria premierà i tre scatti migliori con mappe antiche autentiche, volumi firmati National Geographic come “Le più belle destinazioni romantiche del mondo” e “125 anni di National Geographic” messi a disposizione da Go World.

“Siamo molto soddisfatti di aver creato con l’associazione fotografica “Il Mascherone” il foto contest “Genti del Mondo” e come tour operator siamo convinti che sia fondamentale sostenere le iniziative culturali della città che ospita la nostra sede - afferma Ludovico Scortichini, Presidente del Gruppo Go World. “Riteniamo interessante che i viaggiatori possano inviare il loro bellissimo o sconosciuto scorcio di mondo e possano condividere la loro esperienza con altri viaggiatori o appassionati di arte e fotografia, per cui questo concorso fotografico sarà il primo di una serie di iniziative nel mondo della fotografia e dei video”. Go World da sempre utilizza per i suoi cataloghi foto di grandi fotografi professionisti che possono essere d’ispirazione a chi si affaccia al mondo della fotografia per la prima volta.

GoWorld è un gruppo di tour operator specializzato in viaggi su misura nei diversi continenti: GoAsia, GoAmerica, GoAustralia, GoPacific, GoAfrique e in viaggi dedicati ad appassionati di diverse attività sportive come GoSurf, GoTrekking, GoHorse, GoScuba, GoBiker, GotoFish e Overland.