Nuovo agenti di Polizia municipale, il 7 giugno arriva il bando per il concorso pubblico

ANCONA - Per tutti gli interessati al bando relativo al concorso pubblico per la selezione di 27 agenti di Polizia Municipale, il Comune dorico ha informato che il bando verrà pubblicato in data 7 giugno prossimo sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Amminstrazione ha pregato la cittadinanza di non inviare domande prima di tale data perché non verranno prese in considerazione. Sull'Albo Pretorio del Comune è stata pubblicata la sola determina di approvazione del bando,con relativo schema di avviso, non valido ai fini dell'invio delle domande.