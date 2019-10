Dopo Jesi arriva la “nuova” insegna Conad per l’IperSimply di Chiaravalle

Prosegue il programma di aperture frutto dell’accordo sottoscritto da Conad per l’acquisizione delle attività di Auchan Retail Italia. Cambia insegna – e contenuti – l’IperSimply di via Maestri del lavoro a Chiaravalle, in provincia di Ancona, e diventa Conad Superstore.

L’apertura al pubblico è in programma sabato 19 ottobre alle ore 9. Saranno presenti il sindaco di Chiaravalle Damiano Costantini, l’assessore al Commercio e attività produttive del Comune di Chiaravalle Ettore Togni, l’assessore regionale all’Industria e al commercio Manuela Bora e il direttore commerciale e marketing di Commercianti Indipendenti Associati Conad Valentino Colantuono. Con una superficie di vendita di 2.300 mq diventerà un punto di riferimento per gli abitanti del territorio chiaravallese. All’interno sono presenti tutti i reparti per una spesa completa e di qualità, ognuno caratterizzato da un’ambientazione specifica. Grande attenzione è stata posta all’offerta di prodotti freschissimi e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Cambia, dunque, l’offerta di prodotti, con ampi spazi per i reparti del fresco e freschissimo, per il biologico e salutistico (gluten free e senza lattosio) e per le tante eccellenze delle produzioni locali.

In occasione della riapertura sono state attivate alcune isole promozionali che contribuiranno a rendere ancor più attraente i “nuovi” punti di vendita Conad. Mantenuti gli impegni occupazionali nella nuova gestione, tanto che gli addetti dell’IperSimply hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati. Sono stati sufficienti pochi giorni di chiusura – riducendo al minimo il disagio per i clienti – per sistemarlo in base al modello di supermercato tipico di Conad.

«Prosegue il programma delle aperture a seguito del cambio di insegna dei punti di vendita Auchan ed è doveroso ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per rispettare i tempi prefissati», sottolinea l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Luca Panzavolta. «Inauguriamo un punto di vendita che ha un ampio bacino d’utenza puntando, com’è nostra abitudine, sulla qualità e convenienza dei prodotti, con i freschi in primo piano e un’offerta rafforzata in chiave di servizio. Senza dimenticare l’abituale familiarità che i nostri soci sono in grado di instaurare con il cliente, sicuramente all’altezza delle sue aspettative».