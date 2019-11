La comunità islamica in visita al comando dei vigili del fuoco

Questa mattina Nour Dachan presidente dell’Unione delle comunità islamiche delle Marche ha fatto visita al personale del comando dei vigili del fuoco di Ancona per testimoniare la sua vicinanza e quella della comunità che rappresenta ai vigili dl fuoco, duramente colpiti dalla grave perdita di tre colleghi in provincia di Alessandria.

Nour Dachan ha anche manifestato la sua stima ed apprezzamento per l'opera che quotidianamente i Vigili del Fuoco svolgono in soccorso della popolazione evidenziando anche l'alto valore sociale dell'esercizio dei loro compiti in particolare verso le fasce più bisognose della popolazione. Nour Dachan è stato accolto dal comandante dei pompieri dorici, Dino Poggiali, che ha particolarmente apprezzato la manifestazione di affetto e vicinanza portata a nome di tutta la comunità islamica della Regione.