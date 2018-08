Over 30, il Comune offre lavoro: tempi e modi per presentare la domanda 

Il Comune di Fabriano ospiterà darà la possibilità a 6 disoccupati laureati over 30 di lavorare per 9 mesi a 700 euro mensili con orario part-time di 25 ore settimanali. Gli ambiti di intervento sono la Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Urbanistico, Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni, attività educative e ricreative, attività specialistiche ad alto contenuto innovativo.

L’offerta è rivolta a laureati quinquennali in Architettura, Ingegneria Edile‐Architettura, Pianificazione territoriale e urbanistica e ambientale o equipollenti. Si cercano anche laureati in Economia e Commercio, Economia aziendale, Economia e amministrazione delle imprese, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Progettazione e gestione dei sistemi turistici, Marketing e Marketing territoriale, Giurisprudenza, Scienze giuridiche, Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione , o altri titoli equipollenti, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze pedagogiche (quinquennale), Programmazione e gestione servizi educativi, o equipollenti; Laurea in Scienze della Comunicazione, Scienze della Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità o equipollenti, Scienze del turismo o equipollenti.

I disoccupati aventi i requisiti dell'avviso, per partecipare possono compilare il format di manifestazione di interesse sul portale ww.istruzioneformazionelavoro.it e presentarsi dal 28/08/2018 al 11/09/2018 presso il Centro per l'Impiego di Fabriano muniti di documento di riconoscimento, certificazione I.S.E.E. ordinario o corrente o ricevuta presentazione DSU.