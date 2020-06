Il Comune di Loreto dona 2mila mascherine all'RSA "Abitare il Tempo"

Il Comune di Loreto ha donato, e consegnato ieri, 2mila mascherine all’RSA “Abitare il tempo” Santo Stefano Riabilitazione di Loreto. «Ringraziamo il Sindaco Niccoletti per questo gesto - dice il Dottor Antonio Novelli, Direttore di Abitare il tempo e coordinatore delle altre RSA marchigiane del Gruppo Kos Care – e cogliamo l’occasione per informare il Primo Cittadino che l’Rsa lauretana riapre alle visite dei parenti degli ospiti ricoverati».

Per figli, nipoti, congiunti, è pertanto giunto il momento tanto atteso di poter rivedere i propri cari. La struttura, infatti, ha recepito prontamente le indicazioni ministeriali e le recenti direttive regionali ed è pronta per avviare un percorso di apertura progressiva per continuare a garantire sicurezza e controllo in questa delicata Fase 2: «La chiusura della nostra Rsa di fine di febbraio è stata una decisione dolorosa – continua Novelli - ma necessaria per limitare i contagi». «Adesso – conclude – è invece ora di tornare a fare quello che sappiamo fare: “Accogliere”.

Accesso dei familiari

Una porta finestra che si affaccia sul giardino consente l’incontro a distanza di sicurezza, tra il familiare, che resta all’esterno della struttura, e il paziente che si trova all’interno. I DPI, qualora il parente ne fosse sprovvisto, verranno forniti dalla struttura, l’incontro avverrà per appuntamento, contingentato nel tempo e nello spazio e sotto la sorveglianza e il supporto di una Educatrice. Per situazioni particolari videochiamate già attive e percorsi personalizzati, per situazioni straordinarie, di massima sicurezza.