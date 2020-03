Comune, servizi solo su appuntamento: i numeri da chiamare per prenotarsi

Il Comune di Fabriano ha scelto di mantenere il regolare orario di apertura di tutti gli uffici. Tuttavia, per garantire la sicurezza di tutti ed evitare sovraffollamenti o aggregazioni di persone agli sportelli, l'apertura al pubblico è organizzata previa prenotazione telefonica – tranne i servizi di Polizia Locale e URP. Si chiede quindi la collaborazione dei cittadini di telefonare ai numeri telefonici, appositamente dedicati, di seguito disponibili per concordare giorno ed orario dell'appuntamento:



UFFICIO AMBIENTE 0732709324

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 0732709381

UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - SUE 0732709213

UFFICIO URBANISTICA 0732709509

UFFICIO SUAP E COMMERCIO 0732709332

UFFICIO SISMA 0732709208

UFFICIO AMMINISTRATIVO 0732709217



SERVIZI DEMOGRAFICI 0732 709283



UFFICIO CASA 0732 709221

SERVIZI CIMITERIALI ED EDUCATIVI 0732709343

SERVIZI TRIBUTI 0732709372



Nel caso in cui non sia presente l'ufficio richiesto nell'elenco, si prega di comporre il numero del centralino 0732 7091 e seguire le indicazioni delle segreteria telefonica, oppure è possibile rivolgersi all' Ufficio Relazioni con il Pubblico ai numeri 0732 709319 o 0732 709409.