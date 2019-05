Offerta di lavoro, il Comune cerca un portavoce ed un social media manager

L'Amministrazione comunale di Ancona cerca fino al termine del mandato del Sindaco in carica, ai sensi un addetto Ufficio di Staff Portavoce ed un addetto alla gestione social media.

«Per il primo incarico - fa sapere il Comune con una nota - il candidato deve essere in possesso di preparazione culturale e professionale adeguata alle funzioni da svolgere e, in particolare, del titolo di laurea triennale, diploma di laurea (ordinamento ante L 509/99) o di laurea specialistica (ordinamento post L509/99) o di laurea magistrale (ordinamento post DM 270/2004) ed avere esperienza nel campo pubblico e/o privato nelle attività descritte nella deliberazione di giunta n.179 del 2/4/2019. Ai sensi di quanto previsto nella stessa, verrà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato e inquadrato in categoria D1 (trattamento lordo pari a euro 24.830,89 lordi annui)».