Il sergente Carlo Scalari compie 100 anni, la Marina Militare gli rende omaggio

Fece la seconda Guerra Mondiale e ieri lui, anconetano doc, ha compiuto 100 anni. Un traguardo importante per Carlo Scalari, sergente sommergibilista della Marina Militare in pensione. E’ stata proprio una delegazione della Marina a presentarsi a casa sua per rendere omaggio a uno degli uomini che ha reso gloriosa una delle 4 forze armate dell’Italia con la sua attività di sommergibilista. I colleghi sono arrivati a casa sua intorno alle 13,30 e, alla presenza di amici e parenti, gli hanno consegnato lo scudetto della Marina Militare Italiana. La sera poi, cena con tutti i parenti e gli amici più stretti per festeggiare al meglio un secolo di vita.