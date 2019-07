Peppa compie 104 anni, un compleanno d'eccezione ed un record di longevità

Un compleanno d'eccezione quello festeggiato a Belvedere Ostrense. La signora Giuseppina Ceccarelli ha spento la sua 104esima candelina. Un record di longevità che tutta la comunità ha voluto simbolicamente festeggiare congratulandosi con “Peppa”, come tutti affettuosamente la chiamano.

Mai come in questo caso è corretto dire che la signora Giuseppina ha superato le sue prime 104 primavere, tanto è fresco il suo viso e lucida la sua mente e certamente non dimostra gli anni compiuti. Il Sindaco Sara Ubertini ed il consigliere Bruno Bocchini hanno portato i saluti di tutta l'Amministrazione a Peppa e formulato i migliori auguri di ogni bene a lei e ai suoi familiari.