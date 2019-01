Paura durante il party per i 18 anni, ragazza ferita in discoteca: corsa in ospedale

NUMANA - Si trovava insieme ad un gruppo di amici in una discoteca della città per festeggiare i suoi 18 anni. Doveva essere una serata indimenticabile ed invece si è conclusa con la corsa in ospedale e 15 punti di sutura.

Protagonista della vicenda una ragazza di Sirolo. La giovane si trovava in un locale quando, intorno l'una, si è diretta in bagno. Improvvisamente però un water attaccato alla parete è ceduto, con i pezzi di ceramica che le si sono conficcati nella gamba. Un dolore lancinante ed un grido d'aiuto che ha subito allarmato le sue amiche. La ragazza è stata trovata a terra sanguinante con una profonda ferita tra la gamba ed il gluteo. Sul posto è prontamente intervenuto un medico che in quel momento si trovava all'interno del locale, seguito qualche minuto dopo dai sanitari del 118 e dai Carabinieri. La giovane è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette dove le hanno messo 15 punti sutura, con una prognosi di 21 giorni.