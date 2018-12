Sicurezza, i commercianti chiedono aiuto: «Il Sert ci uccide, dateci la polizia di quartiere»

Una presa di posizione dura, più che altro una richiesta di aiuto. Tra le voci che si sono levate a Palazzo degli Anziani, nell’aula che mercoledì pomeriggio ha ospitato il consiglio comunale aperto sul tema della sicurezza, c’era anche quella di Francesco Javarone presidente dell'Associazione Esercenti Piano San Lazzaro e Piazza d’Armi. «Siamo il centro nevralgico del commercio anconetano e dobbiamo affrontare il problema dei problemi, che è la presenza del Sert- ha detto il commerciante- il Sert ci sta uccidendo e sta sgretolando anni e anni di passi avanti. Il centro di recupero crea un ambiente ambiguo e pericoloso, genera incertezza e molta gente che vorrebbe frequentare i nostri mercati poi non viene». Dito puntato anche sulla stampa: «Siamo considerati una zona da evitare, ma non è così».

Cosa serve al Piano per cambiare allora la percezione di sicurezza? «La polizia e i carabinieri di quartiere, che c’erano fino a 4 anni fa, erano un deterrente formidabile, vedere le divise che circolano tra la gente diffonde tranquillità». Tra i progetti dell’amministrazione c’è anche quello di istituire un presidio fisso di Polizia Municipale nel capolinea bus di Piazza d’Armi: «E’ un passo importante, ma non sufficiente. Ricordiamoci che in 1km quadrato abbiamo obiettivi sensibili come scuole, il Crass, la caserma dei carabinieri, quella della Marina Militare ma anche la stazione ferroviaria e il porto. E’ un quartiere esposto a potenziali azioni criminose»