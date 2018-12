I vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara, commemorazione anche a San Ciriaco

Come tradizione martedì 4 dicembre i Vigili del fuoco hanno festeggiato la loro patrona, Santa Barbara. Le commemorazioni sono iniziate alle 9.00 presso la sede del Comando Provinciale con la deposizione di una corona d’alloro nella lapide in memoria dei caduti in servizio da parte del Comandante Ing. Dino Poggiali.

La celebrazione religiosa si è tenuta congiuntamente alla Marina Militare alle ore 10.30 presso il Duomo di San Ciriaco con la Santa Messa officiata da S.E. Mons. Angelo Spina Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo alla presenza delle massime autorità civili e militari.