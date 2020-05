Commercianti sul lastrico, ora vogliono farsi sentire: arriva il comitato di tutta la riviera

Operatori balneari, gelaterie, artigiani, ristoranti. I commercianti della riviera anconetana, da Portonovo fino a Porto Recanati, sono sul lastrico per colpa del lockdown da Coornavirus e ora hanno davvero paura. Per questo vogliono risposte certe e le vogliono dalle istituzioni, non solo la Regione Marche ma anche le rappresentanze di categoria, sindacati, sindaci.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’idea è quella di costituire un vero comitato con tanto di statuto da depositare alla Camera di Commercio, dopo averlo redatto tramite la consulenza di legali, che, in questo caso, sono gli avvocati anconetani Chiara Carioli e Michele Carluccio. Saranno loro, insieme ad una rappresentanza di operatori del commercio a spiegare tutto in una conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio a Sirolo.