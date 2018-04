Come vendere online, Confartigianato forma gli imprenditori

Come vendere online e vincere la sfida della digitalizzazione dei processi di acquisto è stato il tema del seminario sull’e-commerce e il web marketing per il commercio organizzato dalla Confartigianato all’interno del suo Digital Innovation Hub ad Ancona, via Fioretti 2/a, e che ha visto la presenza di tanti imprenditori del settore

“Il mercato è sempre più orientato verso il digitale - dichiara Andrea Valla presidente della categoria commercio di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino – con questa iniziativa formativa abbiamo presentato le opportunità che l’e-commerce apre anche alle piccole attività.” “Si tratta di un fenomeno in evoluzione e dalle grandi potenzialità – afferma Luca Casagrande responsabile Confartigianato per la categoria – informiamo le imprese su come utilizzare al meglio le strategie del web marketing per far crescere il proprio business.” Il Digital Innovation Hub della Confartigianato è un centro di innovazione permanente nato proprio al fine di incentivare i processi di digitalizzazione delle imprese all’interno del quale le aziende possono trovare assistenza, consulenza, formazione.