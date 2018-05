"Come ci viene", il nuovo singolo della band anconetana La Chance Su Marte

“Come Ci Viene” parla di un uomo, che si sente frastornato dalla monotonia della società moderna. Dal continuo ripetersi di “storie senza fuoco” e senza passione. Alla ricerca di qualcosa che lo attiri, che lo svegli da questo torpore al punto che persino un’esplosione sarebbe piacevole. Il protagonista si mette in dubbio, si chiede se ancora ci sia qualcosa che ama o che sceglie per se stesso. Nonostante tutto questo però vi è anche la speranza, la consapevolezza che la nebbia non durerà per sempre perché le persone possono ancora unirsi ed essere forti, tanto da “cambiare il mondo senza urlare” e riportare la gioia di vivere e la bellezza della vita ad essere realtà. C'è tutto questo nell'ultimo singolo de “La Chance Su Marte”, la band anconeta.

Il gruppo nasce nel 2013 con il nome “The Liverpool”, come cover band del famosissimo quartetto “The Beatles”, iniziando a farsi strada nella scena emergente marchigiana, proponendo tra le cover anche i brani originali. Dopo qualche tempo aumenta il desiderio di diventare una band matura, staccandosi il più possibile dalle cover e dar spazio ancora di più alle proprie idee. Nell’inverno 2016, l'incontro con l'etichetta ferrarese Alka Record Label. Sotto direzione artistica di Massimiliano Lambertini e Michele Guberti, e con la partecipazione del produttore Luca Pernici (master e post-produzione) nasce nell'estate 2016 presso il Freedom Recording Studio a Jolanda di Savoia (FE) il primo EP interamente composto da brani originali, proiettando la band verso un sound fresco e contemporaneo. Proprio in quei giorni nasce il nuovo nome, che incarna l'idea di essere qualcosa di diverso, che sa, appunto, di extraterrestre. Evento che marca definitivamente, sia il passaggio al nuovo sound, sia un grande passo verso la maturazione della band compsta da Federico Olivieri al Basso/voce, Francesco Flammia alla Chitarra acustica/cori, Francesco Coen alla chitarra elettrica/cori, Alessandro Bisogni alla chitarra elettrica, Alice Guazzarotti alle Tastiere/Flauto Traverso/cori e Gianmarco Scortechini alla batteria.

Nel giugno 2017 esce il singolo omonimo d'esordio “La Chance Su Marte”, con il quale la band raccoglie larghi consensi, entrando nella play list di diverse radio, scalando la classifica della Indie Music Like. A novembre 2017 la band ritorna a Ferrara, per la realizzazione dell'album d'esordio, presso l'Animal House Studio di Federico Viola, direzione artistica di Massimiliano Lambertini, produzione affidata a Michele Guberti per Massaga Produzioni, post-produzione e mastering a cura di Luca Pernici (Ligabue, Mario Biondi). Il 12 dicembre dello stesso anno, esce il secondo singolo “Una Vita”, rivelando il lato più estroverso e artistico della band anconetana. Selezionati nel febbraio 2018 per le audizioni live della XXIX edizione di “Musicultura”, il principale festival Italiano della musica di autori delle canzoni che interpretano, al Teatro della Filarmonica di Macerata, tra oltre 800 artisti iscritti. Esce l'8 maggio 2018 il nuovo singolo “Come Ci Viene” della band anconetana La Chance Su Marte estratto dall'omonimo album d'esordio discografico, che ne anticipa l’uscita prevista per il 18 maggio, distribuito e promosso da Alka record label. Registrato e mixato da Federico Viola e Michele Guberti presso l'Animal House Studio (FE) Prodotto da Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e La Chance Su Marte Post-Produzione e Mastering di Luca Pernici Video realizzato in collaborazione con Ware en Valse.