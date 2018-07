Coltello puntato all’addome, giovane rapinato: paura nella notte in centro

Camminava per le vie degli Archi quando si è visto un coltello puntato al basso ventre e il rapinatore che gli ordinava di consegnare il portafogli. Il 24enne si è difeso disarmando il malvivente, ma è stato comunque ferito a una mano dopo una colluttazione. Alla fine ha ceduto consegnando al ladro il portafogli e circa venti euro.

Poteva finire peggio la rapina avvenuta nella notte tra sabato e domenica lungo via Marconi. Secondo le prime ricostruzioni un 24enne albanese stava tornando a casa a piedi quando ha incontrato il malvivente a volto scoperto che gli ha puntato contro una lama. Il giovane inizialmente non ha ceduto all’intimazione di consegnare il portafogli e ha disarmato il rapinatore iniziando una colluttazione. Ad avere la peggio è stato proprio l’albanese, che ha riportato una lieve ferita da taglio alla mano e diverse ecchimosi mentre il malvivente è riuscito a scappare in direzione via Flaminia con il portafogli e poche decine di euro. Il 24enne è stato soccorso dal 118 e medicato a Torrette. Sull’episodio indaga la polizia e gli agenti lavorano sulla descrizione fornita dal giovane albanese. Il rapinatore sarebbe un uomo di circa 30 anni, capelli scuri e accento del sud Italia.