«Sto cercando un amico», ma addosso ha un grosso coltello: denunciato 

Durante un controllo ha detto agli agenti che stava cercando un amico, ma con sé aveva un coltello con lama da 25 centimetri. Un uomo di 33 anni, pugliese di origine, e già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la proprietà privata è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Senigallia.

L’uomo era stato fermato in zona Cesano e durante il controllo aveva detto che stava cercando un amico, ma non è stato in grado di fornire altre spiegazioni. Insospettiti, i poliziotti hanno proceduto alle verifiche e hanno trovato la lama. Il 33enne risponderà di porto illegale di arma e il coltello è finito sotto sequestro.