Girava all’interno di un locale notturno con un coltello in tasca. Denunciato. E’ quanto accaduto venerdì notte quando i poliziotti del commissariato di Senigallia hanno controllato un cittadino straniero che ha fornito un regolare passaporto. Peccato che dentro il borsello avesse anche un coltello pieghevole. Lama subito sequestrata e uomo, 40 anni della Georgia, portato in commissariato dove è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Il controllo è stato effettuato nel corso di una serie di attività di pattugliamento del territorio da parte della Polizia di Senigallia per prevenire e contrastare episodi di furti. In tutto i poliziotti hanno fermato e controllato circa 80 persone e 45 veicoli, ma hanno anche effettuato diverse multe per violazione del codice della strada per mancata revisione dei veicoli e mancanza di documenti di guida.