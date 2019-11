Gira in auto nascondendo un coltello, fermata durante un posto di blocco e denunciata

Gira in città con un coltello di 17 centimetri nascosto nell'auto. Viene fermata dai carabinieri e per lei scatta la denuncia. Il fatto è successo ieri pomeriggio, nel centro abitato di Offagna, dove i militari hanno notato una donna alla guida di una Fiat Punto, che si aggirava con fare sospetto tanto da attirare la loro attenzione.

I carabinieri, intimato l’ALT alla conducente, poi identificata in una 37enne originaria dell’Abruzzo e residente in Ancona, hanno perquisito il suo veicolo trovando un pugnale di genere proibito, della lunghezza di 17 centimetri, completo di fodero, occultato in uno zainetto. L’arma è stata sottoposta a sequestro e la donna denunciata alla Procura della Repubblica di Ancona poiché responsabile di porto d’armi abusivo.