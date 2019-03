Fermato al posto di blocco, sorpreso con un’arma nel vano portaoggetti

I carabinieri lo fermano durante un posto di blocco e durante la perquisizione trovano un coltello a scatto con lama di ben 22 centimetri. E’ successo venerdì sera a Camerano e il cittadino romeno che era alla guida della sua Golf non ha saputo dare una spiegazione convincente riguardo la presenza del coltello nel vano portaoggetti. Per lui è scattata la denuncia per porto illegale di oggetti atti ad offendere.

Nella stessa sera di controlli sul territorio, i carabinieri di Camerano hanno sorpreso una donna alla guida della sua vettura con un tasso alcolico superiore alla norma. E’ stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza, le è stata ritirata la patente e sequestrata l’automobile.