Lame proibite in auto, denunciate due persone

Un 20enne di Fabriano e un 58enne di Sassoferrato. In comune il fatto di essere stai sorpresi dai carabinieri della Compagnia di Fabriano con coltelli in auto e di essere stati denunciati per detenzione abusiva di oggetti atti a offendere.

Il primo è stato fermato a bordo di una Ford Fiesta in piazzale XX Settembre, proprio davanti a Municipio. Nel portaoggetti del veicolo aveva un coltello con la lama lunga 13 centimetri e un taglierino. Di 10, invece, la lunghezza del secondo denunciato, fermato sempre in auto dalle parti di Sassoferrato