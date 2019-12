La colonia di gatti sta per essere distrutta, l'appello disperato: «In 80 rischiano di morire»

Il giudice ha deciso. L'entrata del canile deve essere spostata e la struttura che ospita la colonia di gatti demolita. Il tutto a causa di un progetto dell'Asur per il perfezionamento e la necessità di cambiare la strada che porta all'ingresso del canile di via Zanibelli a Jesi. Ed ora 80 gatti rischiano di morire.

«La colonia di gatti gestita dalla signora Antonietta Ferretti - fanno sapere le volontarie della struttura - sta per essere distrutta. Una situazione paradossale visto che tutto questo sta per essere fatto in un periodo dove le temperature proibitive rischieranno di uccidere i gatti presenti all'interno della colonia. Già lunedì inizieranno i lavori demolizione delle casette in muratura, mentre alcuni giorni dopo sarà il turno anche di quelle in legno». Un appello rivolto a tutti per cercare di trovare una soluzione idonea a salvaguardare la vita degli 80 gatti presenti all'interno della struttura: «I gatti non avranno più un posto dove ripararsi, mentre con un pò di buon senso si potrebbe decidere di spostare il nuovo ingresso del canile qualche metro più distante. Poi è incredibile come tutto questo sia stato comunicato alla signora Antonietta ad una sola settimana dall'inizio dei lavori di demolizione. Ad ora non ci sono soluzioni ed è alto il rischio che tutti i gatti possano morire di freddo. L'entrata precedente è stata data ad un privato e noi non ci possiamo fare nulla. Però non capiamo il perchè di questi lavori nel periodo più freddo dell'anno e soprattutto non ci è stato dato tempo per trovare una soluzione. Nei prossimi giorni abbiamo chiesto un incontro con l'assessore per chiarire la vicenda ed abbiamo deciso di istituire anche una raccolta firme. Intanto chiediamo a tutti i volontari, ai cittadini amanti dei gatti e alle associazioni di aiutare la signora Antonietta ed i suoi 80 splendidi gatti».