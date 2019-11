Colleghi e compagni di bevute: automobilisti nei guai dopo il turno al ristorante

Inizia il secondo weekend di novembre e i carabinieri incrementano i controlli nel comune di Senigallia per prevenire e reprimere gli episodi di guida in stato di ebbrezza. Proprio stanotte l’ultimo controllo, eseguito dai militari sul lungomare Leonardo Da Vinci a Marzocca. I carabinieri hanno notato due auto che facevano movimenti strani, affiancandosi tra loro e variando frequentemente l’andatura, come se volessero fare delle brevi gare di velocità. Insospettiti dalle andature te anomale, i militari hanno immediatamente intimato l’alt ai due veicoli e identificato i due conducenti. Si trattava di un 45enne di Senigallia e di una 22enne di Montemarciano. Entrambi lavorano in un ristorante che si trova proprio su quel lungomare, e dopo aver terminato la giornata lavorativa, avevano bevuto insieme.

Durante il controllo i due, in evidente stato di ebbrezza, sono stati sottoposti a test con etilometro. L’uomo è risultato positivo, con un tasso di 1,15 G/L, ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente. La ragazza invece è risultata positiva con un tasso minore, pari a 0,73 G/L, cavandosela solo con una sanzione amministrativa di 544 euro e col ritiro della patente. I controlli continueranno nel corso di tutto il fine settimana.