Collegamento porto e grande viabilità, completato lo studio di fattibilità

Anas ha completato lo studio di fattibilità tecnico-economica per la progettazione del collegamento tra il porto di Ancona, la strada statale 16 “Adriatica” e l’autostrada A14.

Il tracciato si sviluppa complessivamente per circa 3 chilometri ed è costituito da due tratti. Il primo si estende per 2 chilometri dallo svincolo di Torrette sulla Strada Statale 16 fino all’area costiera, attraversando un versante collinare che rende necessaria anche la realizzazione di due tratti in galleria. Il secondo, lungo circa 1 km, si sviluppa lungo la costa e prevede l’adeguamento della via Flaminia e il relativo collegamento con l’accesso al Porto. Il costo stimato per la realizzazione delle opere è di 98 milioni di euro.

Lo studio era stato avviato sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto da: Ministero alle Infrastrutture e Trasporti, Regione Marche, Comune di Ancona, Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale, Anas e Rete Ferroviaria Italiana.