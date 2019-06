Coldiretti Marche, la “Grande Bellezza” della campagna marchigiana conquista consensi

Note rock da ascoltare all’interno di un frutteto. O un concerto all’alba tra ulivi secolari. La Grande Bellezza della nostra campagna protagonista di Melodie e Armonie, il programma di appuntamenti alla scoperta delle Marche più autentiche, conquista consensi con i suoi eventi ospitati nelle aziende agricole, tra musica, degustazioni e bellezze storiche e architettoniche. Un’iniziativa – organizzata da Coldiretti Marche, Campagna Amica, Terranostra ed Expirit - che, dalla provincia di Macerata, si sta allargando al resto del territorio, con date previste anche a Monte San Vito (Ancona), Ripatransone e Cupra Marittima (Ascoli).

E che ha ricevuto forti consensi anche a livello nazionale nel corso dell’incontro che si è tenuto a Roma tra i presidenti regionali di Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Campagna Amica e che promuove l’accoglienza di qualità, il recupero corretto dei fabbricati rurali, la tutela del paesaggio, dell’ambiente, l’uso di prodotti locali e di origine certa. “Ho portato la testimonianza di quanto stiamo facendo – spiega Giuliana Giacinti, presidente regionale di Terranostra, – e anche dalle altre regioni si stanno interessando per organizzare iniziative analoghe che legano il turismo, l'ambiente, le tradizioni e i prodotti genuini delle nostre terre”. Proprio come le marmellate di Sigi, l’azienda agricola di Macerata che il prossimo 22 giugno ospiterà Sweet & Rock, secondo titolo del cartellone: un concerto in notturna con la band Pharjie Phienara e una degustazione di dolci e vini nel frutteto aziendale. Info e contatti 340.8796974