Ad Ancona il buongiorno si dà con i fiori, flash mob alla Fontana dei Cavalli

ANCONA - La Fontana dei Cavalli trasformata in una grande fioriera. Un buongiorno davvero insolito ma di sicuro gradimento per la città quello che domani, sabato 27 giugno, arriverà dagli agricoltori di Campagna Amica, al lavoro fin dalle prime luci dell’alba per regalare agli anconetani un flash mob tutto petali e colori. Ancona, come decine di piazze in tutta Italia, in prima fila per la mobilitazione organizzata da Coldiretti in collaborazione con l’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani e Federfiori. Obiettivo: accendere i riflettori sui vivai italiani messi in ginocchio dalla crisi innescata dal lockdown con la conseguente cancellazione di eventi e cerimonie. L’iniziativa “Ripartiamo con un fiore” affianca il weekend di Campagna Amica in città con il mercato della vendita diretta presente in piazza Cavour dalle 8 alle 13.

Domenica 28, invece, via Castelfidardo dalle 9 alle 13, ultima giornata con gli agricoltori nel centro cittadino. I prossimi appuntamenti saranno tutti nelle piazze delle vacanze estive: il lunedì a Marcelli (piazza Miramare, dalle 18.30 alle 23.30), i venerdì a Numana (piazzale Cavalluccio, dalle 18.30 alle 23.30) e a Sirolo (tutti i mercoledì e domenica in via Giulietti dalle 19 alle 23).