Coldiretti Marche, Bottos ai saluti: il nuovo direttore regionale è Alberto Frau

Nuova guida per la Coldiretti regionale: in partenza Enzo Bottos, direttore regionale negli ultimi 5 anni, e in arrivo Alberto Frau, direttore uscente di Coldiretti Viterbo. Il passaggio di consegne e il saluto al personale si è tenuto ieri negli uffici della Baraccola, ad Ancona. Frau, 45 anni, originario di Perugia, iscritto all’Ordine degli Agronomi, è in Coldiretti da circa 15 anni. Gli ultimi 4, appunto, a Viterbo. Oltre all’incarico regionale, Frau si occuperà anche della Federazione provinciale di Ancona.

«Abbiamo fatto insieme tanta strada – ha evidenziato Bottos - dal rinnovo della Regione Marche quando sono arrivato all’impresa titanica dell’Expo che ci ha visti protagonisti nel lavoro nazionale dell’organizzazione. Dal terremoto, alle tante iniziative fino alla petizione sull’etichettatura obbligatoria del cibo. Tanta strada si dovrà ancora affrontare e spero che il mio successore si accolto come io lo sono stato. Qui nelle Marche ho trovato davvero una grande squadra». A Bottos è andato il saluto affettuoso di tutto il direttivo regionale e del personale. «Salutiamo una persona che per continuità temporale, postura istituzionale e preparazione ha dato tanto a tutti: dirigenti, collaboratori e aziende. – ha detto la presidente regionale Maria Letizia Gardoni – A Enzo Bottos e ad Alberto Frau i nostri auguri di buon lavoro».