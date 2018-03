Coldiretti, Francesca Gironi confermata alla guida delle Donne della Provincia

Una conferma alla presidenza di Coldiretti Donne Impresa per quel che riguarda la Provincia di Ancona. L'assemblea provinciale ha scelto sulla continuità nella figura di Francesca Gironi. Imprenditrice agricola di Staffolo, la Gironi in questi anni si è impegnata per promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura ed ha conquistato numerosi ruoli di prestigio all'interno delle istituzioni del mondo agricolo.

Fa parte della giunta femminile del Copa, organismo degli agricoltori europei che riunisce 60 organizzazioni degli Stati membri ed è rappresentante dell'Europa nel Comitato imprenditrici agricole dell’Organizzazione mondiale degli agricoltori (Oma). Sarà affiancata dalle vice Daniela Magagnini e Rita Chiaraluce (vice). Del coordinamento provinciale faranno parte anche Federica Pianelli, Isabella Bianconi, Daniela Monnati, Mirella Marri, Mirta Manizza, Daniela Cesaroni, Manlia Camilletti e Sandra Quarantini. "Sono onorata di ricoprire ancora una volta questo incarico - ha commentato la Gironi - e di veder rinnovata la fiducia delle colleghe nell'essere portatrice dei nostri valori. Abbiamo costruito una bellissima squadra, non vedo l'ora di mettere in campo tutte le nostre potenzialità per superare le sfide che ci attendono".