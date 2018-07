Coldiretti, con hard Brexit a rischio 4,5 milioni di export alimentare

Un eventuale mancato accordo tra Gran Bretagna e Ue sulla Brexit metterebbe a rischio 4,5 milioni di esportazioni di prodotti agroalimentari della Provincia di Ancona, per valore il primo tra le province marchigiane. Il valore dell'export anconetano verso il Regno Unito rappresenta il 30% dell'intera regione. Sono i timori di Coldiretti Ancona rispetto alle incertezze legate alla difficile trattativa tra le due parti alle quali si aggiungono anche le dimissioni dei ministri del Governo May. A preoccupare sono soprattutto gli sviluppi futuri: con l'uscita dall'Unione Europea e l'addio al libero scambio potrebbe imporsi una legislazione sfavorevole alle esportazioni agroalimentari italiane come l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermercati inglesi e che boccia ingiustamente quasi l’85% del Made in Italy a denominazione di origine (Dop).

"Ci auguriamo che le trattative commerciali possano quantomeno stabilizzare la quota di export di prodotti di qualità che dalla nostra provincia arrivano oltremanica – commenta Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Ancona - Il Regno Unito è per noi una frontiera economicamente interessante a patto che non renda legittima l'etichettatura a semaforo, metodo fuorviante e ingannevole, che demonizza i prodotti simbolo della dieta mediterranea e di cui la provincia di Ancona è un'eccellente fornitrice". L’etichetta semaforo indica con i bollini rosso, giallo o verde il contenuto di nutrienti critici per la salute come grassi, sali e zuccheri, ma non basandosi sulle quantità effettivamente consumate, bensì solo sulla generica presenza di un certo tipo di sostanze. Questo porta a conclusioni fuorvianti arrivando a promuovere cibi spazzatura come le bevande gassate dalla ricetta ignota e a bocciare prodotti di qualità ma anche un elisir di lunga vita come l’olio extravergine di oliv