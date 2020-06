La foto - Coldiretti con i fiori in piazza Roma per l'sos vivai

La Fontana dei Cavalli di piazza Roma, ad Ancona, si è trasformata questa mattina in una grande installazione floreale. Il “ditelo con i fiori” diventa un modo per denunciare il rischio che corre tutto il settore florovivaistico dopo il lockdown. Nelle Marche ci sono circa 105 aziende che hanno dovuto fare i conti con disdette per la cancellazione di matrimoni, eventi e cerimonie. Una mobilitazione organizzata dalla Coldiretti in collaborazione con l’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani e Federfiori. L’iniziativa affianca il weekend di Campagna Amica in città con il mercato della vendita diretta presente in piazza Cavour dalle 8 alle 13. Domani, domenica 28, invece, stand in via Castelfidardo dalle 9 alle 13. Sarà l'ultima giornata con gli agricoltori nel centro cittadino, poi ci si sposterà nelle piazze delle vacanze estive: il lunedì a Marcelli (piazza Miramare, dalle 18.30 alle 23.30), i venerdì a Numana (piazzale Cavalluccio, dalle 18.30 alle 23.30) e a Sirolo (tutti i mercoledì e domenica in via Giulietti dalle 19 alle 23).

