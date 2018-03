Coldiretti, Maurizio Mauri alla guida di Federpensionati Marche

Sono la memoria storica e la tradizione dell'agricoltura marchigiana. Ma guai a chiamarli pensionati. In Coldiretti sono i "senior per sempre" e ieri, giovedì 8 marzo, si sono riuniti ad Ancona per eleggere il nuovo presidente regionale nel corso di un'assemblea molto partecipata alla quale hanno preso parte anche Danilo Elia (presidente nazionale Federpensionati Coldiretti), il presidente regionale di Coldiretti, Tommaso Di Sante, e il direttore regionale Enzo Bottos. L'incarico di presidente regionale della categoria è stato assunto da Maurizio Mauri, 65 anni di Lunano, già presidente provinciale di Pesaro Urbino. «Noi pensionati – ha detto – siamo custodi e difensori delle tradizioni rurali, agricoltori in un mondo che non è solo lavoro ma rappresenta anche valori forti. Questo per me è un traguardo molto importante ho iniziato da giovane a lavorare con mio padre e oggi sono orgoglioso di aver fatto altrettanto con mio figlio. La nostra azienda è cresciuta tanto negli anni e questo è merito anche di Coldiretti e dei mercati di Campagna Amica».

Mauri succede ad Antonio Carletti che comunque resterà nel consiglio regionale come presidente provinciale di Ancona. Completano il consiglio regionale Tonino Turchi, Fabrizio Fabrizi (presidente di Macerata), Alberto Bravi, Giovanni Carletti, Nazzareno Ceccarini, Alessandro Vagnoni (presidente di Fermo Ascoli), Aldo Siliquini e Giancarlo Paniccià. Tra le tematiche di cui ci si occuperà facendo sentire la voce delle Marche anche a livello nazionale, le pensioni, la sanità soprattutto per sostenere nei loro bisogno persone che non sono più autosufficienti e, come sottolineato dal presidente Elia "una legge che finalmente stabilisca l'inasprimento delle pene per chi truffa gli anziani, persone vulnerabili che vengono segnate da questi eventi". Al termine dell'assemble sono state conferite due medaglie d'oro al presidente regionale uscente Carletti e a Teresa Bracci, uscente di Pesaro Urbino e ora nominata presidente provinciale onoraria.