Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni: «Gli agriturismi sono la chiave del rilancio turistico»

«L’agriturismo è la carta vincente del rilancio turistico nella Fase 2 e quindi accogliamo positivamente quanto deciso dalla giunta regionale per la ripartenza nelle Marche». Sono le parole di Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, a seguito della conferenza stampa della giunta regionale relativa all'approvazione dei protocolli da attuare dal 18 maggio per quanto riguarda commercio, strutture ricettive.

Per Coldiretti: «in generale la riattivazione del canale Ho.re.ca sarà decisiva per ridare vigore e prospettiva anche a tutta la filiera agroalimentare del territorio». Sugli agriturismi, in particolare, c’è stato fin dalle prime battute un forte pressing da parte di Coldiretti perché, prosegue la presidente Gardoni, «Le strutture agrituristiche sono oggi più indispensabili che mai per garantire la fruibilità del nuovo modello di turismo: fatto di spazi ampi, all'aperto, legato al cibo e al territorio, rispettoso dell’ambiente, capace di valorizzare le aree interne colpite anche dal sisma».