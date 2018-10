I Sigilli di Campagna Amica, biodiversità salvata dall'estinzione: ecco l'elenco dei marchigiani

Ecco l’elenco dei Sigilli di Campagna Amica delle Marche lanciati al Villaggio Coldiretti di Roma. Si tratta di un elenco di cibi, piante e animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni. “I Sigilli di Campagna Amica – sottolinea la Coldiretti - sono la piu’ grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia che può essere sostenuta direttamente dai cittadini nei mercati a chilometri zero degli agricoltori e nelle fattorie lungo tutta la Penisola, una mappa del tesoro che per la prima volta è alla portata di tutti”.



Nelle Marche sono Sigilli:



Carciofo di Montelupone

Carciofo Violetto Precoce di Jesi

Cavolfiore Tardivo di Fano

Cicerchia dei Monti Sibillini

Cicerchia Serra de’ Conti

Cipolla di Suasa

Gallina Ancona

Marrone del Montefeltro

Mela Rosa dei Monti Sibillini

Oliva Coroncina

Oliva Mignola

Oliva Piantone di Falerone

Oliva Piantone di Mogliano

Oliva Raggia

Oliva Sargano di Fermo

Pecora Fabrianese

Pecora Sopravissana

Pera Angelica di Serrungarina

Roveja

Taccola del Menocchia

Taccola di Massignano

Vacca Marchigiana

Vino Cotto