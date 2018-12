Vini importanti e creme di ortaggi salvati dall'estinzione: i regali più gettonati

Prodotti tradizionali ma senza rinunciare alla chicca, alla curiosità, ma sempre nel segno della qualità, ed ecco che per i regali di Natale si va a caccia del cibo buono e particolare. Magari scelto pescando da più aziende per un unico cesto natalizio. Sono le tendenze al Villaggio di Campagna Amica in via Castelfidardo ad Ancona che ha animato lo shopping del corso negli ultimi due weekend e che andrà avanti fino a domani, domenica 23 dicembre, con circa 20 aziende agricole da tutte le Marche. Tra i prodotti più gettonati tra i vari stand ci sono le pesche sciroppate, rigorosamente Made in Marche e sbucciate a mano, la crema di zucchina rugosa, una varietà antica più saporita della tradizionale, la passata di pomodoro giallo, lo zafferano e la visciola (in bottiglia, come farcitura di panettoni e torroni o, addirittura, come base per cosmetici 100% vegetali. Buone vendite per l’olio extravergine di oliva soprattutto per la varietà Mignola, piccola e dura, dal persistente amaro. Allo stand dei prodotti dell’orto sociale del carcere di Barcaglione i prodotti più venduti sono stati proprio l’olio extravergine e il miele. Oltre alla vendita Coldiretti sta portando avanti la petizione Eat Original! Unmask your food con la quale si chiede all’Unione Europea una legge per l’indicazione obbligatorio di origine dei prodotti in etichetta. Gli anconetani stanno rispondendo molto bene: nei giorni di Villaggio sono state raccolte, solo ad Ancona, oltre 3mila sottoscrizioni che portano la conta delle firme a livello regionale a circa 10mila