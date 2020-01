Campagna Amica amplia l'offerta in centro città: mercato contadino anche il martedì

Un nuovo mercato per ampliare l'offerta del centro cittadino anconetano. Gli agricoltori che fanno la vendita diretta del meglio dell'agroalimentare a chilometro zero saranno in piazza Cavour tutti i martedì pomeriggio dalle 15 alle 19.30. A partire da domani, martedì 14 gennaio, ad aggiungersi ai sabati (sempre in piazza Cavour dalle 8 alle 13) e alle seconde e quarte domeniche del mese (dalle 9 alle 19 in via Castelfidardo).

Obiettivo: offrire il gusto e la migliore qualità a chilometro zero. Una sfida di genuinità e salute anche per fronteggiare al meglio l’ondata influenzale che avanza in tutto il Paese e che vede, al momento, la nostra come la regione con la maggior incidenza del virus: oltre 8 pazienti in media ogni 1000 assistiti. Sintomi influenzali che si possono combattere anche con una corretta alimentazione fatta di frutta ricca di vitamina C come arance, mandarini e kiwi o verdura di stagione, soprattutto quelle ricche di vitamina A (spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote, broccoletti) perché danno il giusto quantitativo di sali minerali e antiossidanti. Nella dieta non vanno trascurati piatti a base di legumi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie, fave secche) oppure miele e gli altri prodotti dell’apicoltura come la propoli o la pappa reale, veri e propri antibiotici naturali.