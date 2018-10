Coldiretti, l'Europa premia i colori anti-inquinamento di Belvedere

Prestigioso riconoscimento europeo per Sandra Quarantini, giovane imprenditrice agricola che nelle campagne di Belvedere Ostrense ha dato vita a una start up per la produzione di colori naturali, contro inquinamento e allergie. A darne notizia è la Coldiretti Marche in occasione della cerimonia finale del Premio all'innovazione per le agricoltrici dell’Unione Europea dedicato alle "Soluzioni innovative per la sostenibilità agricola", svoltasi a Bruxelles. La Quarantini si è classificata al secondo posto del concorso promosso dal Copa (Comitato delle Organizzazioni Agricole Europee), l'organismo che rappresenta gli interessi di oltre 23 milioni di agricoltori europei. La giovane marchigiana è stata peraltro l’unica italiana a raggiungere la finale del premio che ha visto in lizza imprenditrici di ben ventotto stati. Ad accompagnarla la delegata regionale di Coldiretti Donne Impresa Marche, Francesca Gironi. Biologa molecolare,Sandra ha creato dal nulla l’azienda agricola Color Off nella quale coltiva piante tintorie per estrarne colorazioni naturali ed eseguire tinture su fibre, anch’esse green. Le coltivazioni avvengono a basso impatto ambientale nel massimo rispetto della sostenibilità. I suoi clienti sono tessitori, sarti, creativi, ma tante richieste le arrivano dai privati, ad esempio per tingere i corredini dei neonati e a breve è in programma l’apertura di un sito di e-commerce per sbarcare nel mercato europeo. “Il premio a Sandra Quarantini è la conferma di come la presenze delle donne nelle campagne abbia dato un forte impulso verso l’innovazione, sfruttando le opportunità offerte dalla multifunzionalità – commenta Francesca Gironi, responsabile regionale delle imprenditrici della Coldiretti -, oltre che un riconoscimento a una regione come le Marche che continua a caratterizzarsi per un tessuto imprenditoriale all’avanguardia che proprio nell’agricoltura vede il suo punto di forza”.