Coldiretti Marche: anticipo della Pac, arrivano 9 milioni per 4mila aziende agricole

Quasi 9 milioni di euro per circa 4mila aziende agricole associate a Coldiretti Marche. Buone notizie per gli agricoltori dopo l’erogazione da parte di Agea dell’anticipo del 50% degli importi Pac. Il contributo è stato erogato ieri (mercoledì 31 luglio) a quei produttori che ne avevano fatto richiesta entro lo scorso 1° luglio. Un provvedimento fortemente voluto da Coldiretti Marche e per il quale la presidente regionale Maria Letizia Gardoni e il direttore regionale Enzo Bottos hanno espresso viva soddisfazione.

“L’aspetto finanziario – dicono – è un elemento spesso critico per le nostre aziende. L’anticipo Pac rappresenta liquidità immediata che, altrimenti, sarebbe stata disponibile a novembre. Una boccata d’ossigeno davvero importante per gli imprenditori agricoli”.