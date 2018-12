Coldiretti Ancona, oltre 800 firme contro il cibo falso al Villaggio di Campagna Amica

La domenica dello shopping natalizio con i contadini della vendita diretta delle eccellenze del territorio. Il Villaggio di Natale di Campagna Amica ha continuato anche oggi, domenica 16 dicembre, ad attirare persone a caccia di sapori e qualità a chilometro zero. E in tanti hanno anche voluta dare sostegno a Eat Original! Unmask your food, la petizione con la quale Coldiretti, insieme ad altre associazioni agricole europee, chiede all’Ue di rendere obbligatoria l’indicazione di origine degli alimenti. Sono oltre 800 le firme raccolte in questi giorni di mercato che ha visto protagonisti anche i carcerati di Montacuto con i prodotti dell'orto sociale e i bambini delle scuole anconetane che hanno avuto la possibilità di partecipare ai giochi istruttivi della fattoria didattica. Prossimo appuntamento con il Villaggio di Campagna Amica è per il prossimo weekend: da venerdì 21 a sabato 23 dicembre dalle 9 alle 20 in via Castelfidardo per il gran finale di questa iniziativa molto apprezzata, a giudicare dalle visite.